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Der FC Bayern bleibt bei Sacha Boey eisenhart

Autor: | Publiziert: 8 Mai, 2026 17:56
Der FC Bayern bleibt bei Sacha Boey eisenhart

Der FC Bayern kann sich zwar eine endgültige Trennung von Rechtsverteidiger Sacha Boey im Sommer vorstellen. Beim Preis wollen die Münchner jedoch keine Kompromisse eingehen.

Galatasaray hat den 25-jährigen Franzosen für die Rückrunde der aktuellen Saison ausgeliehen. Die Türken besitzen eine Kaufoption in Höhe von 15 Mio. Euro. Diese Summe müssen sie laut «Bild» auch zahlen, um Boey fest zu verpflichten.

Zur Erinnerung: Boey spielte vor seinem Engagement beim deutschen Rekordmeister bereits für Gala. Anfang 2024 wechselte er dann für 30 Mio. Euro Ablöse nach München. Dort hat er sich auf der rechten Abwehrseite aber nicht nachhaltig durchsetzen können. Noch scheint nicht ganz klar, ob er nun wieder nach Istanbul zurückkehrt.

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