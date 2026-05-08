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Real Madrid bestraft Valverde & Tchouaméni drakonisch

Autor: | Publiziert: 8 Mai, 2026 17:35
Real Madrid bestraft Valverde & Tchouaméni drakonisch

Real Madrid hat das Strafmass für Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni festgelegt, die in dieser Woche in eine Fehde verwickelt waren.

Wie der La Liga-Klub mitteilt, müssen beide eine Busse von sage und schreibe 500’000 Euro zahlen. Das Disziplinarverfahren gegen die beiden Streithähne ist damit abgeschlossen. Valverde musste nach der Auseinandersetzung am Donnerstag sogar mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er ist zu einer Pause von 10 bis 14 Tagen gezwungen.

Noch am Donnerstagabend beteuerte der Uruguayer, dass er sich den Kopf an einem Tisch gestossen habe. Zu direkten Handgreiflichkeiten mit Tchouaméni sei es demnach nicht gekommen.

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