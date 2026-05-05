Mbappé-Vertreter veröffentlichen nach heftiger Kritik ein Statement

Vertreter von Kylian Mbappé reagieren nach heftiger Kritik am Franzosen wegen eines Kurzurlaubs auf Sardinien mit einem Statement.

Via «AFP» verkünden die Franzosen folgende Botschaft: «Ein Teil der Kritik beruht auf einer Überinterpretation von Aspekten seiner vom Verein streng kontrollierten Genesungsphase, ohne Kylians täglichen Einsatz und seine Arbeit für die Mannschaft zu berücksichtigen.» Mbappé wurde auch von Fans dafür kritisiert, dass er wegen seines verletzungsbedingten Ausfalls kurzerhand nach Cagliari flog, während seine Real-Teamkollegen bei Espanyol ein 2:0 erkämpften.

In der «Marca» war sogar die Rede davon, dass er sich zunehmend von Mannschaft und Trainerstab entfremdee. Dies lassen seine Berater jedoch nicht gelten. Auch von Seiten der Klubleitung sei der Support von Mbappé voll da.

Allerdings macht noch eine andere Schlagzeile die Runde: Gemäss «The Athletic» ist sich der Stürmer am 24. April bei einer Trainingseinheit mit einem Assistenten von Cheftrainer Alvaro Arbeloa bei einem Trainingsspiel ins Gehege gekommen. Mbappé war offenbar über den Coach verärgert, der im Spiel als Schiedsrichter waltete und ein Abseits pfiff.

Derzeit erholt sich Mbappé von einer Oberschenkelverletzung. Er trainiert individuell. Am Mittwoch sind neue Untersuchungen angesetzt. Er droht den Clasico gegen Barça am Sonntag zu verpassen.