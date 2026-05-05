SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zur Wogenglättung

Mbappé-Vertreter veröffentlichen nach heftiger Kritik ein Statement

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Mai, 2026 16:05
Mbappé-Vertreter veröffentlichen nach heftiger Kritik ein Statement

Vertreter von Kylian Mbappé reagieren nach heftiger Kritik am Franzosen wegen eines Kurzurlaubs auf Sardinien mit einem Statement.

Via «AFP» verkünden die Franzosen folgende Botschaft: «Ein Teil der Kritik beruht auf einer Überinterpretation von Aspekten seiner vom Verein streng kontrollierten Genesungsphase, ohne Kylians täglichen Einsatz und seine Arbeit für die Mannschaft zu berücksichtigen.» Mbappé wurde auch von Fans dafür kritisiert, dass er wegen seines verletzungsbedingten Ausfalls kurzerhand nach Cagliari flog, während seine Real-Teamkollegen bei Espanyol ein 2:0 erkämpften.

In der «Marca» war sogar die Rede davon, dass er sich zunehmend von Mannschaft und Trainerstab entfremdee. Dies lassen seine Berater jedoch nicht gelten. Auch von Seiten der Klubleitung sei der Support von Mbappé voll da.

Allerdings macht noch eine andere Schlagzeile die Runde: Gemäss «The Athletic» ist sich der Stürmer am 24. April bei einer Trainingseinheit mit einem Assistenten von Cheftrainer Alvaro Arbeloa bei einem Trainingsspiel ins Gehege gekommen. Mbappé war offenbar über den Coach verärgert, der im Spiel als Schiedsrichter waltete und ein Abseits pfiff.

Derzeit erholt sich Mbappé von einer Oberschenkelverletzung. Er trainiert individuell. Am Mittwoch sind neue Untersuchungen angesetzt. Er droht den Clasico gegen Barça am Sonntag zu verpassen.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Zur Wogenglättung

Mbappé-Vertreter veröffentlichen nach heftiger Kritik ein Statement

5.05.2026 - 16:05
Keine Vertragsverlängerung

Real Madrid plant ohne Routinier Dani Carvajal

3.05.2026 - 18:56
Real bleibt dran

Gvardiol weiter im Fokus von Real Madrid

3.05.2026 - 18:51
Endrick bleibt in Madrid

Arsenal und Chelsea gehen bei Brasilianer leer aus

3.05.2026 - 12:04
Nach Verletzung

Dani Carvajal läuft wohl nie mehr für Real Madrid auf

2.05.2026 - 12:47
Andere Rolle

Real Madrid teilt Endrick genau das mit, was dieser hören will

1.05.2026 - 18:11
Interner Zoff

Dani Ceballos soll nie mehr für Real Madrid spielen

1.05.2026 - 13:06
Kandidat

Real Madrid erhält positive Signale von Deschamps – mit einem grossen Aber…

30.04.2026 - 10:22
Wechsel möglich

Der BVB erhält von Real-Stürmer Gonzalo García positive Signale

29.04.2026 - 17:15
Neuer Vertrag

Real Madrid denkt mit Aurélien Tchouaméni sehr langfristig

28.04.2026 - 19:11