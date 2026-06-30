SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Genua schlägt zu

Perfekt: Thun-Youngster Ethan Meichtry wechselt in die Serie A

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 23:30
Perfekt: Thun-Youngster Ethan Meichtry wechselt in die Serie A

Der Wechsel von Thuns Senkrechtstarter Ethan Meichtry nach Italien ist perfekt.

Die Berner Oberländer und der FC Genua verkünden den Vollzug des Transfers. Ethan Meichtry unterzeichnet bei seinem neuen Verein einen Mehrjahresvertrag. Thun kassiert für den 20-jährigen Mittelfeldprofi eine Ablöse in Höhe von 3,4 Millionen Euro.

Der Schweizer U21-Nationalspieler konnte sich mit starken Leistungen in der überragenden Meistersaison der Thuner in Szene setzen und weckte auch Begehrlichkeiten in der Premier League. Das Rennen macht nun aber Genua, wo sich Meichtry einen Stammplatz erobern möchte.

In der abgelaufenen Spielzeit hat der Mittelfeldspieler für Thun in 35 Super League-Partien acht Treffer erzielt.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Aktuell verliehen

Exklusiv: FC Thun interessiert sich für diesen Bundesliga-Stürmer
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Konkretes Angebot

Exklusiv: Thun-Juwel Ethan Meichtry wäre im Winter fast in die Serie A gewechselt
Lena Schneuwly

Der FC Thun hat eine neue Sportchefin
Mehr entdecken
Genua schlägt zu

Perfekt: Thun-Youngster Ethan Meichtry wechselt in die Serie A

30.06.2026 - 23:30
Bestens bekannt

Mauro Lustrinelli möchte Kastriot Imeri nach Berlin lotsen

29.06.2026 - 18:08
Deal vor Abschluss

Fix: Thun-Profi Elmin Rastoder wechselt nach Griechenland

29.06.2026 - 15:45
Ablöse steht schon

Thun-Meister Ethan Meichtry vor Wechsel in die Serie A

27.06.2026 - 10:34
Grosse Einnahmen

Der FC Thun einigt sich mit Griechen über Verkauf von Elmin Rastoder

26.06.2026 - 15:08
Zweijahresvertrag unterschrieben

Nicolas Bürgy kehrt zum FC Thun zurück

24.06.2026 - 16:46
Vertrag bis 2028

FC Thun verpflichtet Nico Maier

24.06.2026 - 16:18
Vom Oberland in die Innerschweiz

Transfer-Kracher: Leonardo Bertone wechselt innerhalb der Super League

19.06.2026 - 20:25
Gegner steht fest

Der FC Thun muss in der Champions League-Quali nach Kroatien

17.06.2026 - 12:36
Rückkehrer & Abgänge

Der FC Thun verkündet zum Trainingsstart gleich mehrere Wechsel

15.06.2026 - 11:12