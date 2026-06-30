Perfekt: Thun-Youngster Ethan Meichtry wechselt in die Serie A

Der Wechsel von Thuns Senkrechtstarter Ethan Meichtry nach Italien ist perfekt.

Die Berner Oberländer und der FC Genua verkünden den Vollzug des Transfers. Ethan Meichtry unterzeichnet bei seinem neuen Verein einen Mehrjahresvertrag. Thun kassiert für den 20-jährigen Mittelfeldprofi eine Ablöse in Höhe von 3,4 Millionen Euro.

Der Schweizer U21-Nationalspieler konnte sich mit starken Leistungen in der überragenden Meistersaison der Thuner in Szene setzen und weckte auch Begehrlichkeiten in der Premier League. Das Rennen macht nun aber Genua, wo sich Meichtry einen Stammplatz erobern möchte.

In der abgelaufenen Spielzeit hat der Mittelfeldspieler für Thun in 35 Super League-Partien acht Treffer erzielt.