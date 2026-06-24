SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Tottenham offenbar in der Pole Position

Mateus Fernandes wird zum Millionenpoker

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 12:08
Mateus Fernandes wird zum Millionenpoker

Die Zukunft von Mateus Fernandes könnte zu einem der teuersten Transfers des Sommers werden. Laut mehreren Berichten hat West Ham United eine klare Strategie festgelegt: Der Klub möchte einen Bieterwettstreit auslösen und den bestmöglichen Preis erzielen.

Demnach haben die Hammers dem Umfeld des Spielers bereits signalisiert, dass Angebote ab einer Grössenordnung von 85 Millionen Pfund überhaupt erst Gespräche ermöglichen. Diese Summe gilt offenbar lediglich als Ausgangspunkt. Intern hofft West Ham aufgrund des großen Interesses sogar auf noch höhere Erlöse.

Vor allem Real Madrid wurde zuletzt intensiv mit Fernandes in Verbindung gebracht. Trainer José Mourinho soll den portugiesischen U21-Nationalspieler sehr schätzen und intern für ihn geworben haben. Die neuesten Entwicklungen sprechen jedoch gegen einen Wechsel nach Madrid. Sowohl «AS» als auch «Marca» berichten, dass Real Madrid nach ersten Sondierungen Abstand von einer Verpflichtung genommen haben soll. Einer der Hauptgründe: Fernandes bevorzugt offenbar einen Wechsel zu Tottenham.

Während Mourinho den Spieler weiterhin schätzt, soll die Personalie bei den Königlichen aktuell nicht aktiv vorangetrieben werden. Stattdessen richtet sich der Fokus offenbar stärker auf Enzo Fernández vom FC Chelsea. Damit könnten die Spurs aktuell die besten Chancen besitzen. Der Spieler soll einem Wechsel nach Nordlondon positiv gegenüberstehen, während West Ham gleichzeitig versucht, durch das Interesse weiterer Vereine den Preis weiter nach oben zu treiben. Für Tottenham wäre Fernandes eine hochkarätige Verstärkung im zentralen Mittelfeld. Mit seiner Dynamik, Technik und seinem Entwicklungspotenzial gilt er als einer der interessantesten portugiesischen Mittelfeldspieler seiner Generation.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Leihdeal für mehr Spielpraxis

Villarreal führt offenbar Rennen um Franco Mastantuono an

24.06.2026 - 15:05
Tottenham offenbar in der Pole Position

Mateus Fernandes wird zum Millionenpoker

24.06.2026 - 12:08
Zwei Teams gelten als konkrete Optionen

Real Madrid beobachtet Summerville

22.06.2026 - 19:27
Langfristige Zukunft offen

Olise lehnt Bayern-Vorstoss zur Verlängerung ab

22.06.2026 - 10:30
City der klare Favorit

Real Madrid will Manchester City bei Anderson-Transfer ausstechen

21.06.2026 - 19:13
Madrid bleibt grosse Konkurrenz

Arsenal macht Ernst bei Shootingstar Bouaddi

21.06.2026 - 18:12
Carreras soll bleiben

Real Madrid blockt Chelseas Anfragen ab

21.06.2026 - 08:46
Deals schwer umsetzbar

Neuzugänge: Manchester United träumt besonders von diesen Stars

20.06.2026 - 12:43
Noch bei Como

Zukunft von Nico Paz: Real Madrid wählt unerwarteten Ansatz

20.06.2026 - 11:51
Im Fokus

Zwei Topklubs jagen schottischen Nationalspieler Scott McTominay

19.06.2026 - 11:47