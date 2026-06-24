Mateus Fernandes wird zum Millionenpoker

Die Zukunft von Mateus Fernandes könnte zu einem der teuersten Transfers des Sommers werden. Laut mehreren Berichten hat West Ham United eine klare Strategie festgelegt: Der Klub möchte einen Bieterwettstreit auslösen und den bestmöglichen Preis erzielen.

Demnach haben die Hammers dem Umfeld des Spielers bereits signalisiert, dass Angebote ab einer Grössenordnung von 85 Millionen Pfund überhaupt erst Gespräche ermöglichen. Diese Summe gilt offenbar lediglich als Ausgangspunkt. Intern hofft West Ham aufgrund des großen Interesses sogar auf noch höhere Erlöse.

Vor allem Real Madrid wurde zuletzt intensiv mit Fernandes in Verbindung gebracht. Trainer José Mourinho soll den portugiesischen U21-Nationalspieler sehr schätzen und intern für ihn geworben haben. Die neuesten Entwicklungen sprechen jedoch gegen einen Wechsel nach Madrid. Sowohl «AS» als auch «Marca» berichten, dass Real Madrid nach ersten Sondierungen Abstand von einer Verpflichtung genommen haben soll. Einer der Hauptgründe: Fernandes bevorzugt offenbar einen Wechsel zu Tottenham.

Während Mourinho den Spieler weiterhin schätzt, soll die Personalie bei den Königlichen aktuell nicht aktiv vorangetrieben werden. Stattdessen richtet sich der Fokus offenbar stärker auf Enzo Fernández vom FC Chelsea. Damit könnten die Spurs aktuell die besten Chancen besitzen. Der Spieler soll einem Wechsel nach Nordlondon positiv gegenüberstehen, während West Ham gleichzeitig versucht, durch das Interesse weiterer Vereine den Preis weiter nach oben zu treiben. Für Tottenham wäre Fernandes eine hochkarätige Verstärkung im zentralen Mittelfeld. Mit seiner Dynamik, Technik und seinem Entwicklungspotenzial gilt er als einer der interessantesten portugiesischen Mittelfeldspieler seiner Generation.