Neuzugänge: Manchester United träumt besonders von diesen Stars

Noch hat Manchester United keinen nennenswerten Deal offiziell bestätigt. Der englische Rekordmeister träumt aber offenbar von zwei Stars, deren Transfer aber wohl nicht zu bewerkstelligen sein werden.

Nachdem Manchester United geklärt hat, dass Michael Carrick vom Interims- zum dauerhaften Cheftrainer befördert wird, können beim englischen Rekordmeister die Transferplanungen vorangetrieben werden. Carrick und Co. verfolgen dabei offenbar zwei Traumwechsel.

«TEAMtalk» berichtet, dass United von den Transfers von Victor Osimhen und Aurélien Tchouaméni träumt. Beide gelten rund um das Theatre of Dreams als Wunschspieler.

Osimhen gilt demnach als ideale Verstärkung im Sturm, während Tchouaméni intern hoch geschätzt wird und als perfekte Besetzung für das Mittelfeld von United angesehen wird. Die Umsetzung beider XXL-Deals wird sich allerdings sehr schwierig gestalten – sie ist eigentlich unmöglich.

Galatasaray soll über 150 Millionen Euro für Osimhen fordern und Real Madrid ist nicht bereit, Tchouaméni in den kommenden Wochen an einen anderen Verein abzugeben.