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Saudi-Klub macht portugiesischem Nationaltrainer Roberto Martinez ein Angebot

Autor: | Publiziert: 25 Juni, 2026 15:35
Saudi-Klub macht portugiesischem Nationaltrainer Roberto Martinez ein Angebot

Der saudische Verein Al-Nassr will sich nach der Weltmeisterschaft unbedingt den portugiesischen Nationaltrainer Roberto Martinez sichern.

Wie der Transfer-Insider «Krrish» berichtet, haben die Saudis dem 52-jährigen Spanier am Donnerstag ein offizielles Angebot vorgelegt. Der aktuelle Kontrakt von Martinez läuft nach der WM aus. Al-Nassr kann ihm vor allem finanziell ein äusserst lukratives Gesamtpaket bieten. Der erfahrene Trainer soll aber auch von den sportlichen Aspekten des Projekts durchaus angetan sein. Bei den Saudis könnte er unter anderem weiterhin mit Cristiano Ronaldo zusammenarbeiten.

Zum jetzigen Zeitpunkt trifft er keine Entscheidung, da er sich voll auf den Job mit Portugal fokussiert. Zudem will Martinez abwarten, ob ihn nach dem Turnier auch europäische Klubs umgarnen. Nach der WM wird er sich dann der Zukunftsplanung widmen.

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