ManUtd-Goalie André Onana wird erneut in die Türkei ausgeliehen

Manchester Uniteds Keeper André Onana wird auch in der kommenden Saison in der Türkei spielen.

Die Red Devils haben sich laut übereinstimmenden Berichten mit Trabzonspor über eine neuerliche Leihe des 30-Jährigen verständigt. Onana lief bereits in der vergangenen Spielzeit für den Klub aus Trabzon auf. In 29 Ligaspielen blieb er sechsmal ohne Gegentreffer. Die Meisterschaft hat er mit dem Team auf dem dritten Platz abgeschlossen.

Laut Fabrizio Romano zahlt Trabzonspor für den Deal eine Leihgebühr und übernimmt ausserdem einen Teil des Salärs des Kameruners.

Onanas Vertrag in Manchester läuft bis 2028. Der Nummer 1-Posten ist inzwischen aber fest an den Belgier Senne Lammens vergeben.