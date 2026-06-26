Schaffhausen übernimmt Leih-Verteidiger Brillani Soro fix

Der bislang von Xamax an den FC Schaffhausen ausgeliehene Verteidiger Brillani Soro bleibt fix beim Promotion League-Klub.

Dies geben die beiden Vereine am Freitag bekannt. Soro wurde in der vergangenen Spielzeit an die Munotstädter ausgeliehen und avancierte dort zu einer wichtigen Stütze der Defensive. Insgesamt lief Soro für den FCS in 26 Partien auf.

Der Abwehrspieler bestritt einst auch elf Partien für die Schweizer U20-Nati.

Schaffhausen gibt ausserdem bekannt, dass der ebenfalls ausgeliehene Innenverteidiger Binjamin Hasani zu Stammklub FC Aarau zurück.