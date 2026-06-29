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An Ligakonkurrenten

Youngster Francesco Lentini verlängert bei Xamax, aber wird ausgeliehen

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 16:37
Youngster Francesco Lentini verlängert bei Xamax, aber wird ausgeliehen

Neuchâtel Xamax verlängert seinen Vertrag mit Eigengewächs Francesco Lentini, wird aber für die kommende Spielzeit an einen Ligakonkurrenten ausgeliehen.

Zuletzt kam der 19-jährige Flügelstürmer sowohl in der U19 wie auch bei den Xamax-Profis zum Zug. Die neue Saison verbringt Lentini nun bei Stade Nyonnais, wie sein Klub mitteilt.

Der gebürtige Bieler lief in der Vergangenheit einst auch für den GC-Nachwuchs auf. Vor zweieinhalb Jahren ist er aber zu seinem Stammklub Xamax zurückgekehrt, den er nun wiederum temporär verlässt.

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