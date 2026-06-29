An Ligakonkurrenten
Youngster Francesco Lentini verlängert bei Xamax, aber wird ausgeliehen
Neuchâtel Xamax verlängert seinen Vertrag mit Eigengewächs Francesco Lentini, wird aber für die kommende Spielzeit an einen Ligakonkurrenten ausgeliehen.
Zuletzt kam der 19-jährige Flügelstürmer sowohl in der U19 wie auch bei den Xamax-Profis zum Zug. Die neue Saison verbringt Lentini nun bei Stade Nyonnais, wie sein Klub mitteilt.
Der gebürtige Bieler lief in der Vergangenheit einst auch für den GC-Nachwuchs auf. Vor zweieinhalb Jahren ist er aber zu seinem Stammklub Xamax zurückgekehrt, den er nun wiederum temporär verlässt.
verlängert seinen Vertrag und wechselt leihweise zum ✍️
Der 19-jährige Offensivspieler verlängert mit Rouge et Noir, absolviert die Saison 2026/2027 jedoch bei Nyon.
Eine gute Saison, Francesco! pic.twitter.com/LrHUCrwPyg
— Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS_DE) June 29, 2026
Mehr Dazu
Mehr entdecken