SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Update
Exklusiv
Komplizierte Verhandlungen

Exklusiv: Neuchâtel Xamax mit FCB-Stürmer über Wechsel einig

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 29 Januar, 2026 18:09
Exklusiv: Neuchâtel Xamax mit FCB-Stürmer über Wechsel einig

Neuchâtel Xamax will auf dem Wintermercato die Offensive verstärken. Ein Stürmer des FC Basel befindet sich auf der Shortlist. Eine Umsetzung des Deals gestaltet sich aber schwierig.

Das Ressort Kaderplanung hat bei Neuchâtel Xamax einiges zu tun. Die vergleichsweise schwache offensive Ausbeute von 27 Toren soll in den restlichen Runden der Saison wesentlich aufgebessert werden.

YB-Talent Lutfi Dalipi ist deshalb ein Thema bei Xamax, an dem Youngster sind aber weitere Klubs interessiert. Viel weiter soll man auf der Maladière mit einem Stürmer des FC Basel sein.

Nach Informationen von 4-4-2.ch steht Mahamadou Kanouté bei Xamax auf der Shortlist. Geht es nach dem Zweitligisten, würde sich der Angreifer aus dem Basler U21-Team schon längst unter die Mannschaft von Trainer Anthony Braizat mischen.

Neuchâtel Xamax mit FCB-Stürmer Mahamadou Kanouté über Wechsel einig

Xamax und Kanouté sollen sich bereits über einen Wechsel einig sein – von der Spielerseite gibt es hinsichtlich einer Veränderung also keine Probleme. Viel schwieriger gestalten sich offenbar die Wechselverhandlungen auf Klubebene.

Der FCB ist momentan nicht bereit, Kanouté die Freigabe für einen Transfer zu erteilen. Ob es Xamax am Ende gelingen wird, den Deal in trockene Tücher zu wickeln, lässt sich derzeit nicht wirklich seriös einschätzen.

Kanouté kommt in dieser Saison auf 17 Einsätze in der Promotion League mit neun Toren und zwei Vorlagen. Mit dieser Ausbeute ist der ehemalige U20-Nationalspieler aus Frankreich der erfolgreichste Torschütze der Basler U21.

Update: Kanouté hat bei Xamax sogar schon den Medizintest bestritten. Der niederländische Verein FC Utrecht mischt in der Personalie in letzter Minute aber auch noch mit. Der Ausgang ist aktuell offen.

Mehr Dazu
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Leihe im Gespräch

Der FC Basel könnte van Breemen an Super League-Konkurrenten abgeben
Mehr entdecken
Beide raus

Europa League-Debakel für YB und den FC Basel

29.01.2026 - 23:01
Komplizierte Verhandlungen

Exklusiv: Neuchâtel Xamax mit FCB-Stürmer über Wechsel einig

29.01.2026 - 18:09
Ex-Schützling

Ottmar Hitzfeld hat eine Meinung zum Start von Stephan Lichtsteiner beim FCB

29.01.2026 - 12:16
Möglicher Hitz-Nachfolger

Deutscher Torhüter Jonas Krumrey weckt das Interesse des FC Basel

28.01.2026 - 15:53
Gemachtes Nest

FCB-Sportdirektor Daniel Stucki gibt einen Fehler im Umgang mit Magnin zu

27.01.2026 - 13:12
Dominieren

Stephan Lichtsteiner benutzt auf seiner Antritts-PK in Basel vor allem ein Wort

27.01.2026 - 12:56
Vertrag unterzeichnet

Der FC Basel stattet Stephan Lichtsteiner direkt mit langfristigem Vertrag aus

26.01.2026 - 20:52
Dion Kacuri

Beim FC Basel gibt es in der schwierigen Phase auch einen grossen Gewinner

26.01.2026 - 16:43
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte

26.01.2026 - 13:07
Wechsel nach Dänemark

Der FCB verkündet den Abgang von Sturmtalent Junior Zé

26.01.2026 - 12:44