Exklusiv: Neuchâtel Xamax mit FCB-Stürmer über Wechsel einig

Neuchâtel Xamax will auf dem Wintermercato die Offensive verstärken. Ein Stürmer des FC Basel befindet sich auf der Shortlist. Eine Umsetzung des Deals gestaltet sich aber schwierig.

Das Ressort Kaderplanung hat bei Neuchâtel Xamax einiges zu tun. Die vergleichsweise schwache offensive Ausbeute von 27 Toren soll in den restlichen Runden der Saison wesentlich aufgebessert werden.

YB-Talent Lutfi Dalipi ist deshalb ein Thema bei Xamax, an dem Youngster sind aber weitere Klubs interessiert. Viel weiter soll man auf der Maladière mit einem Stürmer des FC Basel sein.

Nach Informationen von 4-4-2.ch steht Mahamadou Kanouté bei Xamax auf der Shortlist. Geht es nach dem Zweitligisten, würde sich der Angreifer aus dem Basler U21-Team schon längst unter die Mannschaft von Trainer Anthony Braizat mischen.

Neuchâtel Xamax mit FCB-Stürmer Mahamadou Kanouté über Wechsel einig

Xamax und Kanouté sollen sich bereits über einen Wechsel einig sein – von der Spielerseite gibt es hinsichtlich einer Veränderung also keine Probleme. Viel schwieriger gestalten sich offenbar die Wechselverhandlungen auf Klubebene.

Der FCB ist momentan nicht bereit, Kanouté die Freigabe für einen Transfer zu erteilen. Ob es Xamax am Ende gelingen wird, den Deal in trockene Tücher zu wickeln, lässt sich derzeit nicht wirklich seriös einschätzen.

Kanouté kommt in dieser Saison auf 17 Einsätze in der Promotion League mit neun Toren und zwei Vorlagen. Mit dieser Ausbeute ist der ehemalige U20-Nationalspieler aus Frankreich der erfolgreichste Torschütze der Basler U21.

Update: Kanouté hat bei Xamax sogar schon den Medizintest bestritten. Der niederländische Verein FC Utrecht mischt in der Personalie in letzter Minute aber auch noch mit. Der Ausgang ist aktuell offen.