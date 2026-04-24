FCB-Schock: Xherdan Shaqiri fällt für das Saisonfinale aus

Der FC Basel muss in der entscheidenden Phase der Meisterschaft auf seinen Captain Xherdan Shaqiri verzichten.

Wie die Bebbi am Freitagmorgen mitteilen, hat sich der 34-Jährige am Dienstag im Training eine kleine strukturelle Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Das Heimspiel gegen Sion am Sonntag wird Shaqiri deshalb auf jeden Fall verpassen.

Wie lange er darüber hinaus ausfällt, ist nicht ganz klar. Der FC Basel schreibt, dass er mehrere Wochen ausfallen könne. In Stein gemeisselt ist dies jedoch nicht.

Dass die Saison für Shaqiri bereits vorzeitig gelaufen ist, kann indes nicht ausgeschlossen werden.