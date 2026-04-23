FCB-Goalie Marwin Hitz verkündet sein Karriereende und hat wichtige Botschaft

Jetzt ist es amtlich: FCB-Goalie Marwin Hitz beendet im Sommer im Alter von 38 Jahren seine Karriere.

Schon seit der Winterpause ist klar, dass der frühere Schweizer Natikeeper den FC Basel zum Saisonende verlassen wird. Nun steht auch fest, dass er seine Handschuhe komplett an den Nagel hängt. Am 17. Mai wird Hitz im Ligaspiel gegen den FC Lugano somit seine letzte Partie bestreiten.

In einer emotionalen Botschaft richtet sich Hitz an die Fans und die Öffentlichkeit.

«Liebe Familie, Freunde und Fans

Nach vielen unglaublich schönen, lehrreichen, tollen und manchmal auch harten Jahren im Profifussball habe ich mich dazu entschieden, meine aktive Karriere im Sommer zu beenden.

Mein grösster Dank geht dabei an meine Familie: Ihr habt mich motiviert, unterstützt und immer begleitet. Jetzt seid ihr an der Reihe. (Zumindest so lange, bis ich euch auf die Nerven gehe…)

Ein riesiges Dankeschön aber auch an meine Eltern: Ohne eure Unterstützung wäre dieser wahr gewordene Traum niemals möglich gewesen.

Und natürlich möchte ich mich auch bei all meinen Trainern, Mitspielern, den Vereinen und deren Fans für den gemeinsamen Weg bedanken. Ich durfte bei jeder meiner Stationen etwas dazulernen und für meinen weiteren Weg mitnehmen.

Danke schon heute für alles, was mir dieser Sport in all den Jahren gegeben hat.

Euer Marwin ♥️»

Hitz wurde ursprünglich beim FC St. Gallen ausgebildet. Zwischen 2008 und 2022 war er dann ununterbrochen in Deutschland tätig. Zunächst für den VfL Wolfsburg, später für den FC Augsburg und schliesslich für Borussia Dortmund. Insgesamt bestritt er 181 Bundesligaspiele. 2022 folgte der Wechsel zum FC Basel, wo er seither Stammkeeper ist. Wer auf ihn folgt, haben die Bebbi noch nicht final entschieden.