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Entscheidung offen

Der HSV hat für die Kaufoption von FCB-Stürmer Philip Otele eine Deadline

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 April, 2026 09:16
Der HSV hat für die Kaufoption von FCB-Stürmer Philip Otele eine Deadline

Stürmer Philip Otele wurde vorerst für die Rückrunde vom FC Basel an den Hamburger SV ausgeliehen. Der Bundesligist muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden, ob er die Kaufoption ziehen will oder nicht.

Die Deadline läuft am 15. Juni ab. Der HSV müsste für eine definitive Übernahme von Otele 4,5 Mio. Euro hinlegen. Bereits zahlen mussten die Norddeutschen eine Leihgebühr in Höhe von 1 Mio. Euro.

Eine Entscheidung wurde laut „Bild“ noch nicht getroffen. Im Mai sollen Gespräche stattfinden. Trainer Merlin Polzin hat sich in der Vergangenheit sehr positiv über den Angreifer geäussert: „Er ist in der Spitze ein grosser Gewinn für unsere Mannschaft. Wir werden sicherlich noch viel Freude an ihm haben.“ Als Stammspieler hat sich Otele jedoch noch nicht durchgesetzt. In neun Partien gelangen ihm ein Treffer und ein Assist.

Noch läuft sein Vertrag beim FCB bis 2028. Sollte die Kaufoption nicht gezogen werden, würde die Situation neu bewertet. Otele hat aber klar darauf hingearbeitet, bei einem Verein in einer Topliga zu spielen.

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