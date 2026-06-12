Arsenal geht bei Bradley Barcola in die Offensive

Der FC Arsenal hat PSG-Stürmer Bradley Barcola zum absoluten Wunschspieler auserkoren.

Die Gunners werfen schon länger ein Auge auf den 23-jährigen Flügelstürmer und tun dies weiterhin. Laut «Sky» haben sich die Londoner schon bereits nach Barcola erkundigt. Nun könnten konkrete Schritte erfolgen.

Dabei gibt es jedoch gleich zwei «Probleme»: Einerseits scheint PSG nur bedingt an einem Abgang des Nationalspielers interessiert zu sein und andererseits gibt es mit dem FC Liverpool und dem FC Barcelona hochkarätige Konkurrenz im Rennen um den Angreifer.

Vertraglich ist Barcola noch bis 2028 an die Pariser gebunden.