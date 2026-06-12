Der Sohn von FC Luzern-Sportchef Remo Meyer wechselt nach Portugal

Linksverteidiger Leny Meyer verlässt den VfB Stuttgart nach zwei Jahren wieder und wechselt nach Portugal.

Der 21-jährige Linksfuss wurde ursprünglich beim FC Luzern ausgebildet. Im Sommer 2024 schloss er sich dann der zweiten Mannschaft des VfB an. Dort hat er sich in der 3. Liga einen Stammplatz erobert. Für Einsätze bei den Profis hat es jedoch nicht gereicht. Nun unterzeichnet Meyer beim FC Famalicão einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Der Sohn von FCL-Sportchef Remo Meyer ist nach Finn van Breemen (Ex-Basel) bereits der zweite Neuzugang der Portugiesen mit Super League- bzw. Schweiz-Bezug in dieser Woche. Meyer erhofft sich in Portugal den nächsten Karriereschritt. Der Wechsel erfolgt ablösefrei, da der Kontrakt des Abwehrspielers in Stuttgart Ende Juni ausläuft.