SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Traumangebot

Ein Premier League-Klub grätscht dem HSV bei Fabio Vieira dazwischen

Autor: | Publiziert: 12 Juni, 2026 17:02
Ein Premier League-Klub grätscht dem HSV bei Fabio Vieira dazwischen

Der Hamburger SV würde gerne auch nächste Saison auf die Dienste des bisherigen Leihspielers Fabio Vieira setzen. Dies wurde aber gerade um einiges schwieriger.

Premier Ligist Nottingham Forest ist nun nämlich ebenfalls auf den Spuren des Arsenal-Profis. Und die Engländer sind bereit, tief in die Taschen zu greifen. Nach Angaben von «fussballtransfers.com» bieten sie eine Mega-Ablöse in Höhe von 28 Millionen Euro. Bei Beträgen in dieser Grössenordnung ist der HSV definitiv nicht mehr dabei. Für die Hamburger war bereits die Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro eher utopisch. Die Hanseaten haben gehofft, Vieira mindestens eine weitere Spielzeit ausleihen oder für eine geringere Ablöse bekommen zu können.

Ob daraus etwas wird, ist fraglich. Arsenal würde einen Verkauf wohl bevorzugen und könnte das Angebot von Nottingham durchaus annehmen. Noch ist für den HSV indes nicht alles verloren: Vieira soll signalisiert haben, dass er gerne auch nächste Saison in Hamburg auflaufen würde.

Eine definitive Entscheidung ist noch nicht getroffen.

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Mehr entdecken
Wunschspieler

Arsenal geht bei Bradley Barcola in die Offensive

12.06.2026 - 18:59
Jesus & Jackson

Juve hat zwei Premier League-Stürmer im Blick

12.06.2026 - 17:42
Traumangebot

Ein Premier League-Klub grätscht dem HSV bei Fabio Vieira dazwischen

12.06.2026 - 17:02
Wird wieder umgarnt

Arsenal bemüht sich in diesem Sommer wieder um Sandro Tonali

10.06.2026 - 16:15
Botafogo fordert 40 Millionen Euro

Danilo empfiehlt sich bei Europas Topklubs

7.06.2026 - 11:14
Wunschlösung sieht anders aus

Arsenal London schaut auf Alternative Gibbs-White

7.06.2026 - 10:52
Verkauf denkbar

Arsenal hat eine überraschende Idee mit Gabriel Martinelli

6.06.2026 - 17:24
Hochkaräter

Arsenal hat eine Aussenverteidiger-Shortlist mit vier Namen

2.06.2026 - 10:52
Er möchte bleiben

HSV-Leihgabe Fábio Vieira hat ein ganz klares Ziel

2.06.2026 - 10:16
Neuzugänge geplant

Arsenal hat auf dem Transfermarkt drei Prioritäten

1.06.2026 - 12:01