Ein Premier League-Klub grätscht dem HSV bei Fabio Vieira dazwischen

Der Hamburger SV würde gerne auch nächste Saison auf die Dienste des bisherigen Leihspielers Fabio Vieira setzen. Dies wurde aber gerade um einiges schwieriger.

Premier Ligist Nottingham Forest ist nun nämlich ebenfalls auf den Spuren des Arsenal-Profis. Und die Engländer sind bereit, tief in die Taschen zu greifen. Nach Angaben von «fussballtransfers.com» bieten sie eine Mega-Ablöse in Höhe von 28 Millionen Euro. Bei Beträgen in dieser Grössenordnung ist der HSV definitiv nicht mehr dabei. Für die Hamburger war bereits die Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro eher utopisch. Die Hanseaten haben gehofft, Vieira mindestens eine weitere Spielzeit ausleihen oder für eine geringere Ablöse bekommen zu können.

Ob daraus etwas wird, ist fraglich. Arsenal würde einen Verkauf wohl bevorzugen und könnte das Angebot von Nottingham durchaus annehmen. Noch ist für den HSV indes nicht alles verloren: Vieira soll signalisiert haben, dass er gerne auch nächste Saison in Hamburg auflaufen würde.

Eine definitive Entscheidung ist noch nicht getroffen.