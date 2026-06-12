Der FC Thun verstärkt sich mit einem Aarau-Profi

Der FC Thun schnappt sich den Aarauer Mittelfeldprofi Dorian Derbaci.

Der 20-jährige Spielmacher wurde beim FCA ausgebildet und hat seine gesamte bisherige Karriere dort verbracht. Nun wechselt Derbaci von der Challenge League in die Super League und unterschreibt beim Schweizer Meister einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Der Youngster kam in vergangenen Saison vorwiegend im defensiven Mittelfeld zum Zug. Für Aarau bestritt er 29 Ligaspiele (vier Tore, drei Assists). Er ist ausserdem amtierender Schweizer U21-Nationalspieler.

Aaraus Sportchef Elsad Zverotic verabschiedet das Eigengewächs mit den folgenden Worten: «Dorian hat bei uns diverse Juniorenstufen durchlaufen und sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Wir sind froh, dass ein weiterer junger Spieler des FC Aarau den nächsten Schritt machen kann – dank seines starken Willens und seiner professionellen Einstellung hat er sich diese Chance redlich verdient.»