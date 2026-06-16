FC Basel-Leihgabe Julien Duranville wechselt nach Frankreich

Julien Duranville verlässt den FC Basel nach seiner halbjährigen Leihe wieder und wechselt nach Frankreich.

Der 20-jährige Belgier hat auch bei Borussia Dortmund keine Zukunft mehr, wo er eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag steht. Laut «Sky» hat sich der Bundesligist nun aber mit einem Ligue 1-Klub über einen Wechsel des Flügelstürmers geeinigt: Duranville unterschreibt demnach bei Olympique Lyon. Die Franzosen nehmen den Youngster permanent unter Vertrag und zahlen 5 Millionen Euro Ablöse plus bis zu 3 Millionen Boni. Dortmund würde bei einem Weiterverkauf 20 Prozent der Transfereinnehmen kassieren.

Duranville verbrachte die vergangene Rückrunde beim FCB, konnte dort allerdings nicht überzeugen: In 16 Super League-Partien erzielte er nur zwei Treffer und einen Assist. Die Zelte in Basel bricht der Angreifer nach einem halben Jahr wieder ab und zieht nun weiter nach Frankreich.