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Aarau-Stürmer Elias Filet wird von schottischem Traditionsklub umworben

Autor: | Publiziert: 10 Juni, 2026 11:44
Aarau-Stürmer Elias Filet wird von schottischem Traditionsklub umworben

Der französische Angreifer Elias Filet blickt auf eine starke Saison beim FC Aarau zurück. Dies weckt Begehrlichkeiten bei einem Traditionsklub.

Celtic Glasgow hat den 24-jährigen Mittelstürmer laut «transferfeed.com» ins Visier genommen. Filet gelangen für seinen Aargauer Klub in der abgelaufenen Spielzeit in 40 Pflichtspielen 22 Tore und 6 Assists.

Der aktuelle Vertrag des Angreifers beim FCA läuft nur noch über ein weiteres Jahr. Dies macht ihn für andere Klubs sehr attraktiv. Angeblich hat der belgische Verein KRC Genk sogar schon ein Angebot für Filet abgegeben. Auch der FC Lorient aus der französischen Ligue 1, wo unter anderem der Schweizer Nati-Goalie Yvon Mvogo spielt, soll an ihm dran sein.

Aarau droht der Abgang des Torjägers. Immerhin winkt eine stattliche Ablöse.

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