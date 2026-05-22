Fehlt zum Start der neuen Saison
GC-Stürmer Young-Jun Lee wird nach Tätlichkeit gesperrt
Die Grasshoppers müssen zu Beginn der nächsten Saison auf ihren südkoreanischen Stürmer Young-Jun Lee verzichten.
Der 22-Jährige hatte das Knie an den Kopf des am Boden liegenden Aarau-Profis Leon Frokaj geschlagen und wurde von Schiedsrichter Urs Schnyder direkt mit Rot vom Platz gestellt. Die Swiss Football League hat Lee nun mit drei Spielsperren belegt.
Auch Aarau-Verteidiger Linus Obexer muss zu Beginn der kommenden Saison wegen eines Platzverweises aussetzen. Ihm wurden zwei Spielsperren aufgebrummt.
ℹ️ Drei Spielsperren für Lee ❌https://t.co/uLrFnrXCzZ
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ℹ️ 3 matches contre Lee ❌https://t.co/E5x7VlG7m2 pic.twitter.com/lfvnvwcrVn
— Swiss Football League (@News_SFL) May 22, 2026
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