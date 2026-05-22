GC-Stürmer Young-Jun Lee wird nach Tätlichkeit gesperrt

Die Grasshoppers müssen zu Beginn der nächsten Saison auf ihren südkoreanischen Stürmer Young-Jun Lee verzichten.

Der 22-Jährige hatte das Knie an den Kopf des am Boden liegenden Aarau-Profis Leon Frokaj geschlagen und wurde von Schiedsrichter Urs Schnyder direkt mit Rot vom Platz gestellt. Die Swiss Football League hat Lee nun mit drei Spielsperren belegt.

Auch Aarau-Verteidiger Linus Obexer muss zu Beginn der kommenden Saison wegen eines Platzverweises aussetzen. Ihm wurden zwei Spielsperren aufgebrummt.