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Priorität von De Zerbi

Tottenham kämpft verbissen um Sandro Tonali

Autor: | Publiziert: 16 Juni, 2026 10:21
Tottenham kämpft verbissen um Sandro Tonali

Spurs-Coach Roberto De Zerbi will in der kommenden Saison unbedingt mit seinem Landsmann Sandro Tonali zusammenarbeiten.

Der italienische Mittelfeldspieler von Ligakonkurrent Newcastle United ist der absolute Wunschspieler des Trainers von Tottenham. Laut Transferexperte Matteo Moretto zeigt sich Tonali durchaus offen für den Wechsel. Nicht zuletzt wegen De Zerbi, der wie er aus der Lombardei stammt und seine Verpflichtung mit Nachdruck anstrebt.

Tottenham ist zuversichtlich, mit Newcastle eine Lösung für einen Transfer zu finden. Tonalis Kontrakt bei den Magpies läuft noch bis 2028. Seit seiner Ankunft im Sommer 2023 ist er ein Leistungsträger innerhalb der Mannschaft. Tottenham plant nun jedoch, eine Mannschaft um ihn herum zu bauen.

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