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Ein Premier League-Klub will mit Serhou Guirassy einen Umbruch einleiten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 März, 2026 12:05
Ein Premier League-Klub will mit Serhou Guirassy einen Umbruch einleiten

Premier Ligist Tottenham nimmt Kontakt mit Serhou Guirassy auf und will mit dem 30-jährigen Torjäger an der Spitze einen Kaderumbruch einleiten.

Die Saison der Spurs verläuft überhaupt nicht nach Plan. Der Champions League-Teilnehmer befindet sich sogar im Abstiegskampf. Im Sommer sind grössere Veränderungen geplant. Laut «Bild» spielt die Personalie Guirassy eine wichtige Rolle. Die Klubbosse der Londoner glauben, dass der Dortmunder Angreifer für die Ankurbelung der Offensive einen entscheidenden Impuls geben kann.

Scouts haben sich in den vergangenen Wochen von den Qualitäten des Angreifers direkt im Stadion überzeugt.

Guirassy besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro. Diese gilt aber nur für bestimmte Topklubs, zu denen Tottenham nicht dazugehört. Der BVB ist gesprächsbereit, könnte aber auf bis zu 80 Mio. Euro Transfereinnahmen spekulieren. Ob Tottenham da mitmacht, ist offen.

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