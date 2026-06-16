Ex-Eintracht-Coach Dino Toppmöller hat neuen Job in der Ligue 1

Der deutsche Trainer Dino Toppmöller tritt in Frankreich eine neue Stelle an.

Der 45-Jährige, der bis zu Beginn dieses Jahres noch Eintracht Frankfurt in der Bundesliga coachte, wird neuer Cheftrainer beim französischen Vizemeister RC Lens. Mit diesem wird er in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Toppmöller unterzeichnet bei seinem neuen Arbeitgeber einen Zweijahresvertrag.

Der Deutsche tritt dabei die Nachfolge von Pierre Sage an, der seinerseits bei Premier Ligist Crystal Palace angeheuert hat.

Lens schloss die abgelaufene Saison auf dem zweiten Tabellenplatz ab und gewann den französischen Pokal.