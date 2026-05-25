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Hoppers droht schwerer Verlust

Exklusiv: BVB und Juve heiss auf GC-Toptalent Stefan Furundzic

Autor: | Publiziert: 25 Mai, 2026 13:01
Exklusiv: BVB und Juve heiss auf GC-Toptalent Stefan Furundzic

GC droht der Abgang eines seiner grössten Talente. Stefan Furundzic steht bei einigen Topklubs auf der Liste – der BVB und Juve sollen sich konkret mit einem Transfer des Zürcher Youngsters beschäftigen.

Da Stefan Furundzic schon jetzt seine Gegenspieler reihenweise in den Wahnsinn treibt, deutet einiges auf eine vielversprechende Karriere im Profibereich hin.

Trotz seiner erst 16 Jahre ist Furundzic beim Grasshopper Club Zürich schon fester Bestandteil des U19-Teams, tritt dort also gegen Spieler an, die mehrere Jahre älter sind. Für Furundzic kein Problem, denn der Youngster sticht dennoch in fast jeder Partie, die er für die Hoppers absolviert, aus der Masse hervor.

GC will Furundzic nach Informationen von 4-4-2.ch unbedingt im Verein halten und ist gerade dabei, ihm schon jetzt eine Perspektive bei den Profis aufzuzeigen. Die Konkurrenz, mit der sich GC in diesem Fall herumschlagen muss, ist jedoch schwergewichtig.

BVB verfolgt schon Plan mit Stefan Furundzic

Borussia Dortmund soll zu den Topanwärtern gehören, die sich konkret mit einem Transfer von Furundzic auseinandersetzen. Die schwarz-gelben Verantwortlichen verfolgen mit dem Zürcher einen genauen Plan und können sich gut vorstellen, dass Furundzic in die Fussstapfen von Samuele Inacio treten wird, der beim BVB vor Kurzem seinen Vertrag verlängert hat.

Die Dortmunder Borussen sind aus Deutschland nicht der einzige Interessent, auch Eintracht Frankfurt soll das Profil von Furundzic sehr schätzen und sich mit einer Zusammenarbeit ab der kommenden Saison beschäftigen. Und selbst Juventus Turin hat seinen Hut in den Ring geworfen.

Für GC wird es angesichts der Konkurrenz äusserst schwer, Furundzic von einem Verbleib zu überzeugen. Noch ist aber keine Entscheidung gefallen. Für den Teenager ist unter anderem wichtig, dass er in Zukunft nicht allzu weit von seiner Familie entfernt wohnt.

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