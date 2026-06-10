Ex-BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wechselt nicht zu Tottenham

Der frühere Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl wird in diesem Sommer keine Tätigkeit bei Tottenham aufnehmen.

Die beiden Parteien führten zuletzt intensive Verhandlungen. Diese sind allerdings gescheitert, wie die «Bild» berichtet. Hauptgrund dafür seien unterschiedliche Auffassungen, was die strategische Ausrichtung des Klubs anbelangt. Kehl sieht sich nun nach Alternativen um.

Weiterhin ist es möglich, dass er im Hinblick auf die neue Saison ein neues Engagement eingeht. Tatsächlich soll er auch schon mit weiteren internationalen Topklubs im Austausch stehen. Seine Tätigkeit beim BVB beendete er im März.