Das Tauziehen um Kennet Eichhorn ist entschieden

Hertha-Talent Kennet Eichhorn läuft in der kommenden Saison definitiv in der Bundesliga auf. Bayer Leverkusen sichert sich die Dienste des 16-jährigen Supertalents.

Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen waren bis zuletzt im Rennen um den Mittelfeldspieler. Zudem machte sich auch Liverpool Hoffnungen. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 8 bis 9 Mio. Euro war ein Transfer in diesem Sommer vorgespurt. Laut «Sky» hat Eichhorn Bayer 04 nun grünes Licht für einen Transfer gegeben. Die Werkself soll zusätzlich ein Handgeld in zweistelliger Millionenhöhe zahlen.

Eichhorn war in der vergangenen Saison bei der Hertha in seinem jungen Alter bereits Stammspieler im (defensiven) Mittelfeldzentrum, wobei er zwischenzeitlich von einer Sprunggelenksverletzung zurückgeworfen wurde.

In Leverkusen unterschreibt er in Kürze langfristig bis 2031.