SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Klub steht fest

Das Tauziehen um Kennet Eichhorn ist entschieden

Autor: | Publiziert: 10 Juni, 2026 13:29
Das Tauziehen um Kennet Eichhorn ist entschieden

Hertha-Talent Kennet Eichhorn läuft in der kommenden Saison definitiv in der Bundesliga auf. Bayer Leverkusen sichert sich die Dienste des 16-jährigen Supertalents.

Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen waren bis zuletzt im Rennen um den Mittelfeldspieler. Zudem machte sich auch Liverpool Hoffnungen. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 8 bis 9 Mio. Euro war ein Transfer in diesem Sommer vorgespurt. Laut «Sky» hat Eichhorn Bayer 04 nun grünes Licht für einen Transfer gegeben. Die Werkself soll zusätzlich ein Handgeld in zweistelliger Millionenhöhe zahlen.

Eichhorn war in der vergangenen Saison bei der Hertha in seinem jungen Alter bereits Stammspieler im (defensiven) Mittelfeldzentrum, wobei er zwischenzeitlich von einer Sprunggelenksverletzung zurückgeworfen wurde.

In Leverkusen unterschreibt er in Kürze langfristig bis 2031.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Neuer Klub steht fest

Das Tauziehen um Kennet Eichhorn ist entschieden

10.06.2026 - 13:29
Es ist Schluss

Divock Origi beendet mit 31 Jahren seine Karriere

8.06.2026 - 17:06
Sommerabgang wird diskutiert

Mehrere Klubs beobachten die Situation von Gakpo

7.06.2026 - 15:40
Ablöse kein Problem

Galatasaray prüft schnellen Van-Dijk-Coup

7.06.2026 - 14:16
Wechsel perfekt

Die Spurs schnappen sich eine Liverpool-Legende

5.06.2026 - 14:21
Es geht nach Frankreich

Yan Diomande hat seinen nächsten Klub ausgewählt

5.06.2026 - 10:53
Im Amt bestätigt

Liverpool stellt seinen neuen Trainer Andoni Iraola vor

4.06.2026 - 20:48
Andoni Iraola

Liverpool erzielt Einigung mit dem neuen Trainer Iraola

3.06.2026 - 13:22
Konaté & Dumfries

José Mourinho hat zwei Transfers bei Real Madrid bereits zugestimmt

3.06.2026 - 11:00
Zu teuer

Der BVB steigt aus Kostengründen aus dem Poker um Kennet Eichhorn aus

2.06.2026 - 16:45