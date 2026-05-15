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Neuer Vertrag

Der BVB macht mit Senkrechtstarter Inácio sofort Nägel mit Köpfen

Autor: | Publiziert: 15 Mai, 2026 10:23
Der BVB macht mit Senkrechtstarter Inácio sofort Nägel mit Köpfen

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit dem erst 18-jährigen Angreifer Samuele Inácio vorzeitig bis 2029 verlängert.

Der 18-jährige Italiener stiess vor knapp zwei Jahren von Atalanta nach Dortmund und gehört eigentlich noch zum Kader der zweiten Mannschaft. Zuletzt hat Inácio aber sechs Einsätze in der Bundesliga gesammelt und dabei auch einen Treffer erzielt. Künftig plant der BVB mit dem Youngster fix bei den Profis.

BVB-Sportdirektor Ole Book sagt: «Samu bringt vieles mit: Er ist spielintelligent, ballsicher, kombinationsstark. Und dazu hat er ein sehr gutes Gespür für Räume, das ihn auch noch torgefährlich sein lässt. Diese Qualitäten gepaart mit seinem Fleiss und seiner Bereitschaft, sich weiterentwickeln zu wollen, machen ihn zu einem richtig guten Spieler, der bei uns schon eine gute Entwicklung genommen und gleichzeitig auch noch grosse Schritte vor sich hat.»

Samuele Inacio meint: «Ich fühle mich sehr wohl beim BVB und bin stolz, dass ich mein Debüt in der Bundesliga bei diesem grossen Verein geben durfte. Das Gefühl bei meinem ersten Tor vor der Gelben Wand war unfassbar und ich möchte in der Zukunft noch viele weitere erfolgreiche Momente mit meiner Mannschaft, dem Verein und seinen unglaublichen Fans feiern.»

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