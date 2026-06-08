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Wird Platz geschaffen?

Fisnik Asllani könnte beim BVB einen Starstürmer verdrängen

Autor: | Publiziert: 8 Juni, 2026 17:46
Fisnik Asllani könnte beim BVB einen Starstürmer verdrängen

Der kosovarische Nationalspieler Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim ist bei Borussia Dortmund ein Thema. Allerdings müsste ein Star zunächst den Platz räumen.

Laut «Bild» ist der 23-jährige Angreifer beim BVB tatsächlich ein konkretes Thema. Der Stürmer signalisiert auch Interesse an einem entsprechenden Wechsel.

Zunächst müsste sich jedoch einer der arrivierten Stürmer verabschieden. Serhou Guirassy (30) oder Karim Adeyemi (24) kommen dabei infrage. Beide stehen in Dortmund vor einer ungewissen Zukunft. Sollte einer oder sogar beide in diesem Sommer gehen, würden die Dortmund-Boss bei Asllani wohl in die Vollen gehen. Mittels Ausstiegsklausel kann dieser Hoffenheim für 30 Mio. Euro verlassen. Auch RB Leipzig signalisiert Interesse.

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