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Serhou Guirassy hat Entscheidung über Saudi-Wechsel getroffen

Autor: | Publiziert: 8 Juni, 2026 09:18
Serhou Guirassy hat Entscheidung über Saudi-Wechsel getroffen

Torjäger Serhou Guirassy könnte Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Aber wohl nicht in Richtung Saudi-Arabien.

Laut «Bild» hat der 30-jährige Angreifer nämlich kein Interesse an einem Wechsel in die Wüste. Vielmehr wolle er in Europa bleiben. Grund dafür sei auch, dass die Scheichs aus Saudi-Arabien nicht mehr mit ganz so viel Geld winken wie in den vergangenen Jahren. Zudem öffnet das Transferfenster in Saudi-Arabien erst am 22. Juli. Guirassy möchte bereits vorher Klarheit, wo er in der kommenden Saison spielen wird.

Ein Abgang beim BVB ist trotz Vertrag bis 2028 nach wie vor möglich. Allerdings würde der Klub ihn eigentlich gerne behalten. Mit Fenerbahçe und Aston Villa zeigen derzeit zwei europäische Vereine Interesse an Guirassy.

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