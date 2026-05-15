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Vaduz in die Super League

Aarau verpasst Sieg und Aufstieg trotz 2:0-Führung

Autor: | Publiziert: 15 Mai, 2026 22:21
Aarau verpasst Sieg und Aufstieg trotz 2:0-Führung

Der FC Aarau verpasst den Aufstieg in die Super League (vorerst) ein weiteres Mal auf äusserst dramatische Art und Weise. Der Nutzniesser heisst FC Vaduz: Die Liechtensteiner profitieren vom Aarauer Patzer und kehren in das Oberhaus des Schweizer Fussballs zurück.

Damit ist das Team aus dem Ländle erstmals seit der Saison 2020/21 wieder erstklassig. Vaduz erfüllt seine Pflichtaufgabe beim FC Wil souverän und feiert einen 3:1-Auswärtssieg.

Der FC Aarau hingegen spielt gegen Yverdon hingegen nur 2:2, obwohl er nach 42 Spielminuten mit 2:0 führt und auf dem Brügglifeld alle Trümpfe in den eigenen Händen hält. Die von Martin Andermatt gecoachten Romands kämpfen sich jedoch zurück und vermasseln den Aarauern die Partynacht gehörig.

Noch gibt es für den FCA via Barrage die Möglichkeit erstmals seit der Saison 2014/15 wieder erstklassig zu werden. Die Partien gegen die Grasshoppers finden am kommenden Montag und Donnerstag statt.

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