Exklusiv: Yverdon Sport macht bei Lugano-Profi Ousmane Doumbia alles klar

Ousmane Doumbia wird künftig wieder im Tenü von Yverdon Sport auflaufen. Der Lugano-Profi kehrt an alte Wirkungsstätte zurück.

Es war ein Zaungast, mit dem viele so nicht gerechnet hatten. Ousmane Doumbia weilte am vergangenen Wochenende beim Testspiel zwischen Yverdon Sport und dem U21-Team von Servette und schaute sich dort, wie sich nun herausstellt, seine neuen Mitspieler an.

Wie 4-4-2.ch erfuhr, hat Yverdon bei Doumbia alles klargemacht. Die spektakuläre Rückkehr ist unter Dach und Fach gebracht worden, die offizielle Bestätigung des Deals sollte zeitnah erfolgen.

Eine Ablöse muss Yverdon wohl nicht entrichten. Der Journalist Daniel Romano hatte zuvor berichtet, dass Doumbia seinen laufenden Vertrag beim FC Lugano aufgekündigt hat, so dass der Wechsel ablösefrei vonstatten geht.

Yverdon landet mit der Rückkehr des 33-Jährigen einen Coup. Doumbia verfügt über enorme Erfahrung im Schweizer Fussball, kommt dort auf 152 Einsätze in der Super League und 159 absolvierte Partien in der Challenge League.

Doumbia selbst schnürte bereits von September 2017 bis Anfang 2018 die Schuhe für Yverdon. Jetzt kommt es zur grossen Reunion.