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In Yverdon

Das Schweizer Urgestein Anthony Sauthier hängt eine Saison an

Autor: | Publiziert: 2 Juni, 2026 19:09
Das Schweizer Urgestein Anthony Sauthier hängt eine Saison an

Abwehrspieler Anthony Sauthier hängt bei Challenge Ligist Yverdon Sport eine weitere Saison an.

Der 35-jährige Routinier hat seinen bis Ende Juni laufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Der gebürtige Genfer stiess im Sommer 2022 von seinem Stammklub Servette nach Yverdon und war dort in der abgelaufenen Saison als Rechtsverteidiger gesetzt. Mit sieben Assists hat Sauthier vor allem auch offensiv überzeugt.

Gemeinsam mit den Klubverantwortlichen hat er sich nun auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt.

Sauthier sagt über seine Vertragsverlängerung: «Heute bin ich voller Freude und Stolz, die Verlängerung meines Abenteuers mit Yverdon Sport bekannt zu geben. Seit meiner Ankunft habe ich intensive Momente und unglaubliche Emotionen erlebt und Menschen kennengelernt, die heute eine enorm wichtige Rolle in meinem Leben spielen. Dieses Trikot weiterhin zu tragen, ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich bin sehr glücklich, diese schöne Geschichte fortzusetzen, und werde alles geben, um diesem Vertrauen gerecht zu werden. Das Abenteuer geht weiter – ich kann es kaum erwarten, an eurer Seite weitere grosse Emotionen zu erleben und das Beste von mir für dieses Trikot und für euch Fans zu geben.»

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