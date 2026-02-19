SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Abgänge verkündet

Gleich 3 Spieler verlassen Yverdon Sport per sofort

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 Februar, 2026 10:09
Challenge Ligist Yverdon Sport verkündet auf einen Schlag gleich drei Abgänge.

Der norwegische Angreifer Magnus Grødem kehrt fix in seine norwegische Heimat zurück, nachdem er während der Vorrunde bereits dahin ausgeliehen war. Nun schliesst sich der 27-Jährige Erstligist KFUM an. Für Yverdon bestritt er seit Anfang 2024 verletzungsbedingt nur sechs Einsätze.

Auch der französische Mittelstürmer Hugo Komano kehrt Yverdon den Rücken: Der 25-Jährige, der seit Juli 2024 für die Romands auflief und 37 Partien bestritt (5 Tore), wechselt nach Schweden zu Zweitligist Falkenbergs FF.

Mittelfeldspieler Samuel Kasongo schloss sich erst im vergangenen Sommer Yverdon an und verlässt den Verein nun bereits wieder. Er hat sich noch keinem anderen Klub angeschlossen. Der 23-Jährige kam beim Challenge Ligisten nur zweimal in der U21 zum Zug.

