SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kommt aus Neuenburg

Yverdon meldet Transfer von Fabio Saiz nach

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 15:07
Yverdon meldet Transfer von Fabio Saiz nach

Am Montag hat das Transferfenster in der Schweiz geschlossen. Challenge Ligist Yverdon Sport hat noch einen Transfer getätigt, der tags darauf kommuniziert wird.

Der defensive Mittelfeldspieler Fabio Saiz wechselt innerhalb der Liga von Neuchâtel Xamax nach Yverdon, wo er einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Saiz hat in dieser Saison bislang 22 Pflichtspiele bestritten. Dabei sind ihm vier Treffer gelungen. Er ist ein Eigengewächs von Xamax und verlässt seinen Stammklub nun erstmals.

In den vergangenen Jahren hat er bereits 127 Partien in der zweithöchsten Schweizer Liga bestritten. Nun kommen in Yverdon weitere hinzu. Die Romands liegen in der Tabelle auf dem dritten Platz hinter Vaduz und Aarau. Der Rückstand auf die Liechtensteiner beträgt zehn Punkt, jener auf die Aargauer sieben Zähler.

Mehr Dazu
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Spielte erst gegen Lionel Messi

Exklusiv: Yverdon Sport steht vor Verpflichtung eines Nati-Goalies
Ein Problem bleibt

Exklusiv: Yverdon Sport will Leorat Bega im Winter verpflichten
Bei einem Ex-Klub

Lucien Favre kehrt in den Schweizer Fussball zurück
Kanouté geht

Nächster Abgang beim FC Basel: Stürmer wechselt in die Challenge League
Mehr entdecken
Kommt aus Neuenburg

Yverdon meldet Transfer von Fabio Saiz nach

17.02.2026 - 15:07
Steigt in Como ein

Ex-Super League-Coach Paolo Tramezzani wird Trainer eines Frauenteams in Italien

10.02.2026 - 11:37
Kanouté geht

Nächster Abgang beim FC Basel: Stürmer wechselt in die Challenge League

6.02.2026 - 17:41
Sebastian Cutler

Ein Nati-Keeper aus Puerto Rico wechselt in die Schweiz

5.02.2026 - 10:48
Spielte erst gegen Lionel Messi

Exklusiv: Yverdon Sport steht vor Verpflichtung eines Nati-Goalies

23.01.2026 - 23:14
Transfer eingetütet

Exklusiv: Yverdon Sport macht bei Lugano-Profi Ousmane Doumbia alles klar

21.01.2026 - 11:11
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich

2.01.2026 - 18:21
Ein Problem bleibt

Exklusiv: Yverdon Sport will Leorat Bega im Winter verpflichten

12.12.2025 - 16:57
Servette ist dran

Neuer Klub: Polen-Profi Mateusz Legowski bleibt wohl in der Super League

7.08.2025 - 10:52
Unterschrift in Amiens

Bestätigt: Yverdon-Goalie Paul Bernardoni wechselt nach Frankreich

6.08.2025 - 18:11