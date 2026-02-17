Yverdon meldet Transfer von Fabio Saiz nach

Am Montag hat das Transferfenster in der Schweiz geschlossen. Challenge Ligist Yverdon Sport hat noch einen Transfer getätigt, der tags darauf kommuniziert wird.

Der defensive Mittelfeldspieler Fabio Saiz wechselt innerhalb der Liga von Neuchâtel Xamax nach Yverdon, wo er einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Saiz hat in dieser Saison bislang 22 Pflichtspiele bestritten. Dabei sind ihm vier Treffer gelungen. Er ist ein Eigengewächs von Xamax und verlässt seinen Stammklub nun erstmals.

In den vergangenen Jahren hat er bereits 127 Partien in der zweithöchsten Schweizer Liga bestritten. Nun kommen in Yverdon weitere hinzu. Die Romands liegen in der Tabelle auf dem dritten Platz hinter Vaduz und Aarau. Der Rückstand auf die Liechtensteiner beträgt zehn Punkt, jener auf die Aargauer sieben Zähler.