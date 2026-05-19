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Zweifel an Zukunft von Mac Allister werden grösser

Autor: | Publiziert: 19 Mai, 2026 16:43
Zweifel an Zukunft von Mac Allister werden grösser

Die Zukunft von Alexis Mac Allister beim FC Liverpool sorgt offenbar zunehmend für Diskussionen. Besonders deutliche Worte fand zuletzt Journalist David Lynch bei «Anfield Index».

Lynch erklärte, dass Mac Allister sportlich „komplett weg“ wirke. Vor allem die körperliche Intensität in seinem Spiel habe stark nachgelassen – auf ein Niveau, das seiner Meinung nach nicht mehr ausreiche, um dauerhaft in der Premier League zu bestehen. Er bezeichnete es sogar als Enttäuschung, sollte der Weltmeister auch in der kommenden Saison noch Teil des Liverpool-Kaders sein.

Intern scheint die Situation ohnehin kompliziert zu sein. Bereits im April berichtete Lewis Steele von der «Daily Mail», dass die Gespräche über einen neuen Vertrag ins Stocken geraten seien. Auch Paul Joyce von The Times schrieb zuletzt, dass Mac Allisters Zukunft an der Anfield Road offen sei. Zusätzlich berichtete «TEAMtalk», dass es durchaus möglich sei, dass sowohl Mac Allister als auch Curtis Jones Liverpool im Sommer verlassen könnten.

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