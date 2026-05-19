FC Basel holt Ex-ManUnited-Mann

Der FC Basel baut seine sportliche Führung weiter um – und setzt dabei auf geballte Erfahrung aus der Premier League. Der Schweizer Topklub hat offiziell bestätigt, dass Andreas Herrmann neuer Technischer Direktor wird.

Der 34-Jährige kommt von Manchester United, wo er zuletzt als „Head of Emerging Talent“ tätig war. Beim FCB übernimmt Herrmann ab sofort die operative Verantwortung für Scouting, Recruiting, Verhandlungen sowie das Agenten-Management.

Mit ihm wechselt auch Marko Filipovic aus Manchester nach Basel. Der ehemalige Profi übernimmt den Posten des Chefscouts. Komplettiert wird das neue Trio von Dennis Hofmann, der von Eintracht Frankfurt zum FCB stösst und bereits seit einigen Wochen im Hintergrund arbeitet.

Präsident David Degen sprach von einem wichtigen Schritt für die Zukunft des Klubs. Basel wolle die Bereiche Scouting und Spielerrekrutierung deutlich professioneller und internationaler aufstellen, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben und weiterhin Top-Talente verpflichten zu können.