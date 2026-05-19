England ist für Dybala eine ernsthafte Option

Die Zukunft von Paulo Dybala bleibt weiterhin völlig offen. Der Vertrag des Offensivstars bei AS Rom läuft Ende Juni aus – und eine Entscheidung könnte offenbar zeitnah fallen.

Laut «Sky Sports» wäre Dybala inzwischen bereit, erstmals den Schritt in die Premier League zu wagen. Konkrete Angebote sollen aktuell zwar noch nicht vorliegen, dennoch gilt England offenbar als ernsthafte Option für den Argentinier.

Auch Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass die kommenden Wochen entscheidend für Dybalas Zukunft werden. Gemeinsam mit seinem Berater Carlos Novel sowie Kristian Bereit arbeitet der Weltmeister aktuell an der nächsten Karriereentscheidung.

Parallel laufen die Gespräche mit Rom weiter. Dybala wartet demnach weiterhin auf ein konkretes Angebot zur Vertragsverlängerung. Laut italienischen Medien wurde bereits ein Treffen mit seinem Management angesetzt – möglicherweise fällt dort bereits die endgültige Entscheidung über seine Zukunft.