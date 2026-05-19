SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Roma-Abschied?

England ist für Dybala eine ernsthafte Option

Autor: | Publiziert: 19 Mai, 2026 13:58
England ist für Dybala eine ernsthafte Option

Die Zukunft von Paulo Dybala bleibt weiterhin völlig offen. Der Vertrag des Offensivstars bei AS Rom läuft Ende Juni aus – und eine Entscheidung könnte offenbar zeitnah fallen.

Laut «Sky Sports» wäre Dybala inzwischen bereit, erstmals den Schritt in die Premier League zu wagen. Konkrete Angebote sollen aktuell zwar noch nicht vorliegen, dennoch gilt England offenbar als ernsthafte Option für den Argentinier.

Auch Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass die kommenden Wochen entscheidend für Dybalas Zukunft werden. Gemeinsam mit seinem Berater Carlos Novel sowie Kristian Bereit arbeitet der Weltmeister aktuell an der nächsten Karriereentscheidung.

Parallel laufen die Gespräche mit Rom weiter. Dybala wartet demnach weiterhin auf ein konkretes Angebot zur Vertragsverlängerung. Laut italienischen Medien wurde bereits ein Treffen mit seinem Management angesetzt – möglicherweise fällt dort bereits die endgültige Entscheidung über seine Zukunft.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Schweiz und Italien

Exklusiv: Luzerner Mittelfeldroulette – 4 Kandidaten unter Beobachtung
Qualität gesucht

AS Roma zeigt Interesse an Chelsea-Verteidiger
Rückkehr in die Heimat

Ex-Basel-Verteidiger Calafiori träumt von ganz bestimmtem Klub
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Mehr entdecken
Roma-Abschied?

England ist für Dybala eine ernsthafte Option

19.05.2026 - 13:58
Nächste Station Rom?

Teun Koopmeiners vor Abschied aus Turin

17.05.2026 - 10:53
Kaufoption greift

Donyell Malen ist jetzt permanent beim neuen Klub

15.05.2026 - 11:21
"Letztes Spiel"

Paulo Dybala kündigt Abschied bei der AS Roma an

11.05.2026 - 09:19
"Müsst ihr den Verein fragen"

Frage zur Roma-Zukunft: Gasperini blockt ab

9.05.2026 - 16:24
Wechsel ablösefrei möglich?

Inter Mailand hat Lorenzo Pellegrini im Blick

3.05.2026 - 15:31
Roma plant festen Deal

Malen im Fokus englischer Top-Teams

3.05.2026 - 10:21
Rückkehr in die Heimat

Paulo Dybala gibt sein Einverständnis für Blockbuster-Wechsel zu den Boca Juniors

29.04.2026 - 17:55
Zaragoza sucht neuen Klub

Der FC Bayern kriegt einen Spieler unfreiwillig zurück

27.04.2026 - 19:10
Nach Äusserungen über Trainer

Die AS Roma wirft Klublegende Claudio Ranieri raus

24.04.2026 - 12:49