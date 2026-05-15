Donyell Malen ist jetzt permanent beim neuen Klub

Donyell Malen (27) ist ab sofort fester Bestandteil des Kaders der AS Roma.

Der niederländische Stürmer wechselte im Winter zunächst auf Leihbasis von Aston Villa zu den Giallorossi. Dort hat er voll eingeschlagen: In 16 Serie A-Spielen sind Malen 13 Treffer geglückt. Gleich in vier Spielen war er doppelt oder sogar dreifach erfolgreich. Hinzu kommt auch noch ein Tor in der Europa League.

Die Leihe enthielt eine Kaufoption, die verpflichtend wird, wenn die Römer in der kommenden Saison international spielen. Dies steht durch die Niederlage von Stadtrivale Lazio im Finale der Coppa Italia gegen Inter fest. Die Roma zahlt für die definitive Übernahme des Angreifers 25 Mio. Euro Ablöse. Eine Summe, die die Hauptstädter sicherlich gerne zahlen, wenn Malen nächste Saison im gleichen Stil performt wie in der aktuellen Rückrunde.

Für die Leihe flossen im Übrigen bereits 2 Millionen Euro. Malen unterschreibt in Rom nun einen Vierjahresvertrag bis 2030.