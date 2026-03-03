Ex-Basel-Verteidiger Calafiori träumt von ganz bestimmtem Klub

Der italienische Nationalspieler Riccardo Calafiori hat seine internationale Karriere beim FC Basel gestartet und läuft inzwischen für Arsenal in der Premier League auf. Geht es nach dem 23-Jährigen darf ein Verein in Zukunft allerdings nicht fehlen.

Calafiori möchte künftig unbedingt wieder für seinen Jugendverein AS Roma auflaufen. Im Podcast «Supernova» sagt der Verteidiger: «Ich möchte früher oder später zur Roma zurückkehren. Natürlich können wir das nicht planen, aber ja, ich will zurück.»

Der Nationalspieler schloss sich im Sommer 2022 dem FC Basel an, nachdem er zuvor ein halbes Jahr an den FC Genua ausgeliehen war. Den endgültigen Durchbruch bei den Roma-Profis hatte er damals noch nicht geschafft. «Es fing alles sehr gut an. In den ersten sechs Monaten unter Mourinho spielte ich viel und gab sogar einige Vorlagen. Dann kam Bodo Glimt gegen Roma, und von da an spielte ich nicht mehr. Ich wurde an Genua verliehen, kam aber dort nicht zum Einsatz. In der Zwischenzeit gewann die Roma die Conference League. Es gab keinen Platz mehr für mich», blickt Calafiori auf die Zeit zurück.

Nun wäre der polyvalente Defensivspieler bei den Giallorossi sicherlich gesetzt. Vorderhand läuft sein Vertrag bei Arsenal aber bis 2029. Vornehmlich auch aus finanziellen Gründen wird es so rasch nicht zur Rückkehr in die italienische Hauptstadt kommen.