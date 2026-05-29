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Red Bull Salzburg will dem FCB Dominik Schmid ausspannen

Autor: | Publiziert: 29 Mai, 2026 18:12
Red Bull Salzburg will dem FCB Dominik Schmid ausspannen

Der österreichische Klub Red Bull Salzburg zeigt Interesse an Basels Aussenverteidiger Dominik Schmid.

Der 28-Jährige kehrte im Sommer 2023 nach drei Jahren bei den Grasshoppers zu seinem Stammklub zurück und verfügt beim FCB noch über einen Vertrag bis 2027. Nach Informationen des «Blick» zeigt Red Bull Salzburg Interesse am Linksfuss. Zuletzt hat der Verein den Meistertitel in Österreich dreimal in Folge verpasst. Mit neuen Spielern soll in der kommenden Saison die Trendwende gelingen.

Schmid weckt indes nicht nur Begehrlichkeiten in Österreich: Auch in Deutschland und in Polen ist der laufstarke Abwehrspieler angeblich ein Thema.

Der FCB könnte einen Verkauf angesichts des nur noch ein Jahr laufenden Kontrakts durchaus in Erwägung ziehen, sofern Schmid einen Transfer tätigen möchte.

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