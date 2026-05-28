FC Basel stellt sich neu auf: Valentin Stocker übernimmt tragende Rolle

Der FC Basel stellt seine sportliche Führung nach dem Rücktritt von Daniel Stucki neu auf: Valentin Stocker übernimmt vorerst eine tragende Rolle.

Die Bebbi teilen mit, dass der 37-jährige Ex-Profi kommissarisch die Rolle als Sportlicher Leiter der 1. Mannschaft übernimmt und somit gemeinsam mit dem neuen Technischen Direktor, Andreas Herrmann, die sportliche Führung rund um das gesamte Team bildet. Stocker war bislang lediglich Mitglied der Sportkommission. Künftig nimmt sein Einfluss deutlich zu.

Zwischen Stocker und Herrmann gibt es eine klare Aufgabenteilung: Ersterer wird die tägliche Führung der 1. Mannschaft übernehmen und direkter Ansprechpartner für den Cheftrainer, den Staff und die Spieler. Vorerst übernimmt er die Funktion bis zum Ende des aktuellen Transferfensters. Danach wird entschieden, wie die sportliche Leitung langfristig aufgestellt wird.

Stocker sagt zu seiner neuen Funktion: «Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in dieser wichtigen Phase für den FCB voll da bin und meinen Beitrag dazu leiste, die bestmöglichen Voraussetzungen für die kommende Saison zu schaffen. Ich freue mich sehr auf den täglichen Austausch mit dem Trainerteam und den Spielern. Mir ist wichtig, dass wir als Mannschaft nicht nur sportlich funktionieren, sondern auch als Gruppe zusammenwachsen und unsere Werte jeden Tag leben.»