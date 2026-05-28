SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Aufgabe

FC Basel stellt sich neu auf: Valentin Stocker übernimmt tragende Rolle

Autor: | Publiziert: 28 Mai, 2026 15:15
FC Basel stellt sich neu auf: Valentin Stocker übernimmt tragende Rolle

Der FC Basel stellt seine sportliche Führung nach dem Rücktritt von Daniel Stucki neu auf: Valentin Stocker übernimmt vorerst eine tragende Rolle.

Die Bebbi teilen mit, dass der 37-jährige Ex-Profi kommissarisch die Rolle als Sportlicher Leiter der 1. Mannschaft übernimmt und somit gemeinsam mit dem neuen Technischen Direktor, Andreas Herrmann, die sportliche Führung rund um das gesamte Team bildet. Stocker war bislang lediglich Mitglied der Sportkommission. Künftig nimmt sein Einfluss deutlich zu.

Zwischen Stocker und Herrmann gibt es eine klare Aufgabenteilung: Ersterer wird die tägliche Führung der 1. Mannschaft übernehmen und direkter Ansprechpartner für den Cheftrainer, den Staff und die Spieler. Vorerst übernimmt er die Funktion bis zum Ende des aktuellen Transferfensters. Danach wird entschieden, wie die sportliche Leitung langfristig aufgestellt wird.

Stocker sagt zu seiner neuen Funktion: «Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in dieser wichtigen Phase für den FCB voll da bin und meinen Beitrag dazu leiste, die bestmöglichen Voraussetzungen für die kommende Saison zu schaffen. Ich freue mich sehr auf den täglichen Austausch mit dem Trainerteam und den Spielern. Mir ist wichtig, dass wir als Mannschaft nicht nur sportlich funktionieren, sondern auch als Gruppe zusammenwachsen und unsere Werte jeden Tag leben.»

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Neue Aufgabe

FC Basel stellt sich neu auf: Valentin Stocker übernimmt tragende Rolle

28.05.2026 - 15:15
Ein Überblick

FC Basel Transfer: Die 10 grössten Verkäufe der Vereinsgeschichte

28.05.2026 - 13:09
Grosse Avancen

Ein belgischer Klub will Basels Flügelstürmer Marin Soticek unbedingt

26.05.2026 - 10:33
Medizincheck geplant

Omlin kehrt zum FC Basel zurück

24.05.2026 - 20:02
Wie geht es weiter?

FCB-Leihgabe Julien Duranville beim BVB vor dem Aus

23.05.2026 - 10:31
Zwei Klubs mit Angeboten

Exklusiv: FC Basel in fortgeschrittenen Verhandlungen wegen Metinho-Abgang

21.05.2026 - 18:26
Portugal-Wechsel vor Abschluss

Niederländer Van Breemen vor Basel-Abschied

20.05.2026 - 14:36
Victory im Fokus

FC Basel beobachtet Nigeria-Talent

20.05.2026 - 09:43
Neuer Technischer Direktor

FC Basel holt Ex-ManUnited-Mann

19.05.2026 - 15:36
Rückkehr nach Deutschland?

Mehrere Zweitligisten an Moritz Broschinski interessiert

19.05.2026 - 11:18