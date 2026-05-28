Neymar-Schock: Muskelverletzung kurz vor der WM

Der brasilianische Stürmer Neymar erleidet kurz vor der WM einen grossen gesundheitlichen Rückschlag.

Der 34-Jährige hat sich unmittelbar vor Turnierstart eine neue Muskelverletzung zugezogen und fällt voraussichtlich zwei bis drei Wochen aus. Damit verpasst der von Nationaltrainer Carlo Ancelotti nominierte Angreifer sicherlich die Vorbereitungsspiele und auch das Eröffnungsspiel der Seleçao gegen Marokko am 14. Juni.

Inwieweit Neymar danach einsatzfähig ist, muss die weitere Genesung zeigen. Der Jubel in ganz Brasilien war gross, als bekannt wurde, dass der Santos-Profi bei der Endrunde dabei ist. Der bittere Dämpfer wird jetzt umso mehr bedauert.