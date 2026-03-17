So begründet Ancelotti seinen Neymar-Verzicht – der Brasilianer reagiert

Neymar steht auch beim letzten Zusammenzug vor der WM nicht im Kader der Seleçao. Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti liefert den Grund dafür. Der 34-jährige Stürmer ist nicht einverstanden, will aber bis zur WM weiterkämpfen.

Die Teilnahme am Turnier im Sommer bleibt weiterhin ein grosses Ziel für den 128-fachen Nationalspieler. Einfach wird es nicht. Bislang kann Neymar den Nationalcoach nicht überzeugen. Ancelotti liefert für die neuerliche Nicht-Berücksichtigung Superstars eine einleuchtende Begründung: «Neymar kann zur WM fahren, wenn er zu 100 Prozent fit ist.» Dies sei aktuell jedoch nicht der Fall, weshalb der Angreifer wieder nicht aufgeboten wird: «Wir brauchen Spieler, die in Bestform sind. Neymar muss weiter hart arbeiten, spielen, seine Qualitäten unter Beweis stellen und eine gute körperliche Verfassung zeigen.»

Neymar äussert sich am Rande eines Besuchs der King’s League in São Paulo: «Ich muss das einfach ansprechen, weil ich das nicht unbeantwortet lassen kann. Natürlich bin ich enttäuscht und traurig, dass ich nicht nominiert wurde. Aber der Fokus bleibt bestehen, Tag für Tag, Training für Training, Spiel für Spiel. Wir bleiben fokussiert. Wir werden unser Ziel erreichen. Die endgültige Nominierung steht noch aus.»

Brasilien trifft Ende März und Anfang April auf Frankreich und Kroatien. Es sind die letzten Länderspiele, ehe Ende Mai bzw. Anfang Juni die unmittelbare WM-Vorbereitung beginnt.