SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Spielt er gegen Frankreich?

Neymar steht vor dem grossen Comeback in der Seleçao

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 16:50
Neymar steht vor dem grossen Comeback in der Seleçao

Neymar könnte noch in diesem Monat erstmals seit Oktober 2023 wieder für die brasilianische Nationalmannschaft auflaufen.

Der 34-jährige Superstar steht laut «Globo Esporte» im vorläufigen Aufgebot von Trainer Carlo Ancelotti für die Testspiele gegen Frankreich (26. März) und Kroatien (1. April). Der endgültige Kader wird noch bestimmt, Neymar hat aber gute Chancen dabei zu sein. Zuletzt hat er beim FC Santos in der Liga mit einem Doppelpack geglänzt. Zurzeit scheint er fit zu sein, was in den vergangenen Monaten und sogar Jahren immer wieder ein Problem war.

Ancelotti hat stets betont, dass die Türe für Neymar in der Seleçao offen ist – allerdings nur, wenn er physisch auf der Höhe ist. Dies scheint derzeit (wieder) der Fall zu sein. In der Nacht auf Mittwoch soll der Brasil-Coach bei der Partie zwischen Mirassol und dem FC Santos persönlich auf der Tribüne anwesend sein, um den Superdribbler live vor Ort zu beobachten.

Mehr Dazu
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Ein Ausblick

Die spannendsten bevorstehenden Fussball-Events, die man nicht verpassen sollte
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Mehr entdecken
Spielt er gegen Frankreich?

Neymar steht vor dem grossen Comeback in der Seleçao

9.03.2026 - 16:50
Ausfall

Liverpool muss gegen Galatasaray auf Stammgoalie Alisson verzichten

9.03.2026 - 15:29
Für die WM-Playoffs

Die Sqaudra Azzurra bangt um Bastoni & Calafiori

9.03.2026 - 13:11
Lauter Legenden

Der «alte» Ronaldo verkündet seine Traum-Fussballmannschaft

9.03.2026 - 12:31
Unklare Zukunft

Celtic hofft auf Robertson-Rückkehr – Liverpool prüft Alternativen

8.03.2026 - 15:13
Aus dem Ausland

Leon Goretzka kann sich vor Anfragen kaum retten

8.03.2026 - 14:54
WM-Teilnehmer

Fulham intensiviert Bemühungen um Ricardo Pepi

8.03.2026 - 12:02
PSG kann entscheiden

Zukunft von Renato Sanches bei Panathinaikos noch offen

8.03.2026 - 11:49
Formstarker Innenverteidiger

Celtic prüft ablösefreie Verpflichtung von Ozan Kabak

8.03.2026 - 09:28
Abgang wahrscheinlich

Dimitris Giannoulis denkt über Rückkehr nach Griechenland nach

8.03.2026 - 09:08