Neymar steht vor dem grossen Comeback in der Seleçao

Neymar könnte noch in diesem Monat erstmals seit Oktober 2023 wieder für die brasilianische Nationalmannschaft auflaufen.

Der 34-jährige Superstar steht laut «Globo Esporte» im vorläufigen Aufgebot von Trainer Carlo Ancelotti für die Testspiele gegen Frankreich (26. März) und Kroatien (1. April). Der endgültige Kader wird noch bestimmt, Neymar hat aber gute Chancen dabei zu sein. Zuletzt hat er beim FC Santos in der Liga mit einem Doppelpack geglänzt. Zurzeit scheint er fit zu sein, was in den vergangenen Monaten und sogar Jahren immer wieder ein Problem war.

Ancelotti hat stets betont, dass die Türe für Neymar in der Seleçao offen ist – allerdings nur, wenn er physisch auf der Höhe ist. Dies scheint derzeit (wieder) der Fall zu sein. In der Nacht auf Mittwoch soll der Brasil-Coach bei der Partie zwischen Mirassol und dem FC Santos persönlich auf der Tribüne anwesend sein, um den Superdribbler live vor Ort zu beobachten.