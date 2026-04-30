Neues Statement: Cristiano Ronaldo sieht das Ende seiner Karriere nahe

Cristiano Ronaldo äussert sich ein weiteres Mal zu seiner persönlichen Zukunft und sieht das Ende seiner aktiven Karriere kommen.

Gegenüber dem «Canal GOAT» spricht der 41-jährige Portugiese ziemlich offen über seine noch verbleibende Zeit als Fussballer. Allzu viel davon hat er demnach nicht mehr. «Das Ende meiner Karriere naht, lasst uns jedes Spiel genießen “, sagt Ronaldo und führt aus: «Ich spiele nicht nur für diese Generation, sondern auch für die vor und die nach mir. Ich schätze jeden Tag, jedes Spiel, jedes Jahr, auch wenn ich dem Ende meiner Karriere immer näher komme. Das ist Fakt. Meine Karriere war grossartig und ich möchte, dass sie so bleibt. Ich geniesse es immer noch genauso sehr wie eh und je, ich schiesse immer noch Tore, aber vor allem zählt der Sieg. Und wir wollen unbedingt die Meisterschaft gewinnen.»

Ronaldo nennt schliesslich auch einen konkreten Zeitrahmen, in dem er aufhören könnte: «Ich geniesse den Moment in vollen Zügen. Wie Sie wissen, vergehen im Fussball die Monate mit zunehmendem Alter sehr schnell. Ich fühle mich momentan grossartig. Ich schieße Tore, bin immer noch so schnell und wendig wie eh und je. Es macht mir riesigen Spass, für die Nationalmannschaft zu spielen. Aber seien wir ehrlich: Wenn ich ‚bald‘ sage, meine ich wohl in ein oder zwei Jahren.»

Mit seinem saudischen Klub Al-Nassr befindet er sich derzeit im Titelkampf der Saudi Pro League. Am Mittwoch landeten er und seine Teamkollegen einen enorm wichtigen 2:0-Sieg gegen Rivale Al-Ahli. Der Vorsprung in der Tabelle auf den ärgsten Verfolger Al-Hilal beträgt bei noch vier ausstehenden Partien acht Punkte (bei einem absolvierten Spiel mehr).

Ronaldo steht bei Al-Nassr erst einmal noch bis 2027 unter Vertrag. Im Sommer wird er mit Portugal seine insgesamt bereits sechste Weltmeisterschaft bestreiten. Es wird definitiv seine letzte sein, wie er bereits in der Vergangenheit angekündigt hat. Ein WM-Titel fehlt Ronaldo in seinem riesigen Trophäenschatz noch.