Paulo Dybala gibt sein Einverständnis für Blockbuster-Wechsel zu den Boca Juniors

Paulo Dybala könnte im Sommer eine ganz grosse Rückkehr in seine argentinische Heimat vollziehen.

Der Stürmer der AS Roma hat laut «ESPN»-Journalist Leo Paradizo eine prinzipielle Einigung mit den Boca Juniors erzielt. Demnach wird der 32-Jährige nach der WM in seine Heimat wechseln und beim Traditionsklub einen Vertrag unterzeichnen. Dybala kostet keine Ablöse, da sein aktueller Kontrakt in Rom Ende Juni ausläuft.

Insgesamt bestreitet er bereits seine vierte Saison bei den Giallorossi. Davor war er während sieben Jahren für Juventus und noch davor während drei Jahren für Palermo tätig. Nach total 14 Jahren in Italien will er offenbar nach Argentinien zurückkehren. Seit einiger Zeit machen ihm Knieprobleme zu schaffen. Zuletzt kehrte er aber endlich wieder auf den Platz zurück. Zur argentinischen Nationalmannschaft zählt er seit November 2023 nicht mehr.