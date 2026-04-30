Mohamed Salah gibt in den nächsten Tagen seinen künftigen Klub bekannt

Seit rund einem Monat ist klar, dass Mohamed Salah den FC Liverpool zum Saisonende nach insgesamt neun Jahren verlassen wird. Bereits in wenigen Tagen will der ägyptische Torjäger bekanntgeben, wo er künftig auflaufen wird.

Demnach steht der 33-Jährige unmittelbar davor, einen Entschluss zu fassen. Dies bestätigt Salahs Medienkoordinator Muhammad Murad gegenüber englischen Reportern. «Es gibt Berichte, wonach er Angebote aus Italien und Frankreich sowie von anderen grossen Vereinen weltweit erhalten hat – das stimmt natürlich, er ist ein grosser Star und wäre für jeden Verein eine enorme Bereicherung», hält Murad zunächst fest und wird dann konkreter: «Egal, für welchen Verein sich Salah entscheidet, wir werden ihn unterstützen – er hat Angebote aus Saudi-Arabien… Ich denke, in ein paar Tagen wird er seinen nächsten Verein bekannt geben.»

Salah steht in Liverpool eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag. Die Trennung nach dieser Spielzeit wurde aber gemeinsam beschlossen. Zuletzt verletzte sich der langjährige Torgarant beim 3:1-Sieg gegen Crystal Palace und musste vorzeitig vom Platz. Deshalb ist derzeit unklar, ob er überhaupt noch einmal für die Reds auflaufen wird.