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Für 40 Millionen

Liverpool tätigt Überraschungstransfer und krallt sich Víctor Muñoz

Autor: | Publiziert: 18 Juni, 2026 10:39
Liverpool tätigt Überraschungstransfer und krallt sich Víctor Muñoz

Der FC Liverpool nimmt den spanischen Flügelflitzer Víctor Muñoz von Osasuna unter Vertrag.

Die Reds zahlen für den 22-jährigen Offensivspieler laut Fabrizio Romano 40 Millionen Euro. Muñoz hat den Medizincheck für seinen Wechsel nach Liverpool sogar schon bestritten. Er unterzeichnet einen langfristigen Vertrag bis 2032.

In der vergangenen Spielzeit steuerte der Angreifer in Osasuna sechs Treffer bei. Er besticht vor allem durch seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins und wagt nun einen grossen Karriereschritt.

Derzeit steht er im Aufgebot der spanischen Nationalmannschaft an der WM.

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