US-Coach Mauricio Pochettino soll verlängern

In den USA sind die Verbandsverantwortlichen offenbar zufrieden mit der Arbeit von Mauricio Pochettino. Der Nati-Trainer soll daher verlängern.

Die USA hat die Gruppenphase bei der Heim-WM überstanden und trifft am Donnerstag (2 Uhr) im Sechzehntelfinale auf Bosnien. Beim zuständigen Verband scheint man damit sehr zufrieden zu sein.

Deshalb zieht es die USA laut einem Bericht der «AS» ernsthaft in Erwägung, die Zusammenarbeit mit Trainer Mauricio Pochettino zu verlängern. Der Argentinier betreut das US-Team seit 2024, sein Vertrag läuft nach der WM aus.

Sollte Pochettino tatsächlich für einen längeren Zeitraum eingeplant sein, wird eine Verlängerung der sportlichen Kooperation bis 2030 ein Thema.